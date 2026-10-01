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01 октября, 15:13

Происшествия

Блогера из Чувашии приговорили к пяти годам колонии за развращение подростков

Фото: depositphotos/JanPietruszka

47-летнюю жительницу Чувашии осудили на пять лет лишения свободы за развратные действия в отношении несовершеннолетних, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2025 года. Женщина снимала видео для своих соцсетей в торговом центре. В кадре она, будучи в прозрачной одежде, прижимала к себе двух посторонних подростков 13 и 15 лет, а также вовлекала еще четырех детей в разговоры на сексуальные темы и использовала нецензурную лексику.

Против блогерши возбудили уголовное дело по статье "Развратные действия". Проведенная психолого-лингвистическая судебная экспертиза установила: в размещенных женщиной в ее блоге видеозаписях содержатся признаки контента, оказывающего развращающее влияние на несовершеннолетних.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее следователи обвинили мужчину в развратных действиях в отношении несовершеннолетней в центре Москвы. Согласно версии следствия, мужчина совершил противоправные действия в отношении девочки 14 лет. Она сообщила об этом родителям, и они обратились в полицию.

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