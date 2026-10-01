В Москве могут запустить ИИ-комплексы для контроля нарушений самокатчиков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве планируется запустить пилотный проект по установке комплексов с искусственным интеллектом (ИИ), которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения (ПДД) пользователями кикшеринговых самокатов и велокурьерами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора компании "Фрактал" Ивана Пургина.

По его словам, возможность запуска обсуждалась с департаментом транспорта Москвы. Интерес со стороны города есть, однако места установки комплексов пока не определены.

Пургин пояснил, что сейчас средства индивидуальной мобильности (СИМ) не приравнены к транспортным средствам, поэтому прямой штраф по КоАП невозможен. Взыскания идут через кикшеринговые компании на основании оферты, которую пользователь подписывает при аренде.

Руководитель проектов компании Андрей Медведев рассказал, что система позволяет фиксировать нарушения не только у пользователей СИМ, но и у велокурьеров, распознавая номер рюкзака или транспортного средства. Для СИМ отслеживается траектория движения, которая сверяется с данными кикшеринга, что дает двойной контроль.

Система выявляет три основных типа нарушений: неспешивание на пешеходном переходе, поездки двух и более пассажиров, движение в запрещенных зонах. Также она определяет оператора кикшеринга. Медведев добавил, что пилот можно реализовать на существующих городских камерах в рамках инфраструктуры "Безопасный город" без установки дополнительного оборудования, либо разместить собственные комплексы там, где камер нет.

Аналогичный проект успешно прошел в Нижнем Новгороде: один из операторов кикшеринга перечислял в бюджет 20% от суммы сервисных штрафов, а одна камера на одном перекрестке за месяц зафиксировала около 2,7 тысячи нарушений.

Ранее в СК выступили с идеей распространить статус водителя транспортного средства на пользователей электросамокатов и обязать их получать права. Кроме того, предлагается запретить использование электросамокатов детьми младше 16 лет. Также в СК выступили за запрет движения СИМ по тротуарам, пешеходным зонам и дорожкам.

