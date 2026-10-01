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Новости

01 октября, 15:44

Город

Черепахи, пауки и насекомые стали пациентами госветклиник Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 5% обращений в госветклиники Москвы приходится на владельцев экзотических питомцев, среди которых черепахи, пауки и насекомые. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Он добавил, что в службе работают ратологи и орнитологи. С этого года хозяева, в том числе необычных животных, могут воспользоваться 22 новыми услугами.

Ранее ветеринары в Долгопрудном помогли вывести птенца какаду-инка (Cacatua leadbeateri). Это один из самых редких видов попугаев в мире.

К специалистам обратился местный заводчик экзотических птиц. Они использовали профессиональный инкубатор и полностью контролировали процесс от закладки яйца до самого появления.

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