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01 октября, 16:10

Экономика

Состояние богатейших россиян сократилось на 23,6 млрд долларов с начала 2026 года

Фото: depositphotos/pressmaster​

Совокупный капитал богатейших бизнесменов России с начала 2026 года уменьшился на 23,599 миллиарда долларов. Об этом сообщается в опубликованном агентством Bloomberg индексе миллиардеров, который рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Сильнее всех пострадали активы предпринимателя Михаила Прохорова: его состояние сократилось на 6,22 миллиарда долларов и теперь составляет 10,4 миллиарда. Капитал президента "Норникеля" Владимира Потанина снизился на 4,28 миллиарда, до 22,1 миллиарда долларов. Акционер "Металлоинвеста" Алишер Усманов потерял 2,69 миллиарда, его состояние оценивается в 16,6 миллиарда долларов.

Кроме того, председатель совета директоров Группы НЛМК Владимир Лисин лишился 2,62 миллиарда, его капитал снизился до 21,1 миллиарда долларов. Состояние основателя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уменьшилось на 2,56 миллиарда, до 11,8 миллиарда долларов.

Некоторые бизнесмены, напротив, нарастили капитал. Активы основателя "Северстали" Алексея Мордашова прибавили в цене на 1,51 миллиарда долларов, благодаря чему состояние бизнесмена достигло 27,8 миллиарда. Основатель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов увеличил капитал на 151 миллион, до 8,03 миллиарда долларов. Предприниматель Дмитрий Рыболовлев нарастил активы на 131 миллион, а его состояние составило 9,9 миллиарда долларов. В свою очередь, бизнесмен Михаил Фридман увеличил капитал на 119 миллионов, до 10,2 миллиарда долларов.

Ранее Россия заняла четвертое место в мире по числу миллиардеров по итогам 2025 года. Лидером рейтинга стали США с 1 265 миллиардерами, на втором месте оказался Китай с 363, на третьем – Германия с 221. При этом число миллиардеров в России (151) и их совокупное состояние за год увеличились. Журналисты связали это с динамикой валютного курса и процентных ставок, а также увеличением доходов от экспорта сырьевых товаров, не связанных с нефтью.

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