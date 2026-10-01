Психотерапевт Галич: общий бюджет больше всего подходит для семейного благополучия

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Общий бюджет больше всего подходит для семейного благополучия. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психотерапевта Татьяну Галич.

По ее мнению, благополучие в отношениях определяется общими представлениями партнеров о финансах, а не тем, кто распоряжается средствами. Как показали исследования, пары, которые вместе оплачивали расходы, более довольны своими отношениями.

"В долевой модели каждый партнер формирует свой доход и отдает в общий бюджет определенный процент от него. Плюсы: вклад пропорционален заработку, раздельные личные средства, ощущение справедливости. Минусы: требует регулярного пересчета и взрослого разговора о "справедливом проценте", – отметила врач.

Также существует и гибридная модель, при которой у каждого партнера свой доход, но распределение происходит по трем "кошелькам": база на общие нужды, лимиты на личное, резерв на цели. Среди плюсов Галич выделила прозрачность и автономию.

"Минусы: требует дисциплины и не работает без доверия. Раздельные счета и долевая модель пришли к нам совсем недавно, а потому к ним пока нет однозначного отношения", – добавила психотерапевт.

Подобный подход может восприниматься как признак зрелости, так и недоверия и затянувшегося "вхождения" в отношения, заключила она.

Ранее психотерапевт Максим Ульянецкий предупредил, что совместное проживание в небольшом пространстве без возможности побыть одному может стать причиной постоянного раздражения, тревожности и эмоционального истощения.

По его словам, когда на ограниченной площади одновременно находятся несколько человек, нарушается базовая потребность в личном пространстве. Чтобы снизить уровень стресса, психотерапевт рекомендует создавать в семье условия для личного времени каждого человека.