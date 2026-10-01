Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 16:30

Общество
Главная / Новости /

Психотерапевт Галич: общий бюджет больше всего подходит для семейного благополучия

Психотерапевт назвала модель семейного бюджета, при которой счастливы оба партнера

Фото: 123RF.com/mrcooking

Общий бюджет больше всего подходит для семейного благополучия. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психотерапевта Татьяну Галич.

По ее мнению, благополучие в отношениях определяется общими представлениями партнеров о финансах, а не тем, кто распоряжается средствами. Как показали исследования, пары, которые вместе оплачивали расходы, более довольны своими отношениями.

"В долевой модели каждый партнер формирует свой доход и отдает в общий бюджет определенный процент от него. Плюсы: вклад пропорционален заработку, раздельные личные средства, ощущение справедливости. Минусы: требует регулярного пересчета и взрослого разговора о "справедливом проценте", – отметила врач.

Также существует и гибридная модель, при которой у каждого партнера свой доход, но распределение происходит по трем "кошелькам": база на общие нужды, лимиты на личное, резерв на цели. Среди плюсов Галич выделила прозрачность и автономию.

"Минусы: требует дисциплины и не работает без доверия. Раздельные счета и долевая модель пришли к нам совсем недавно, а потому к ним пока нет однозначного отношения", – добавила психотерапевт.

Подобный подход может восприниматься как признак зрелости, так и недоверия и затянувшегося "вхождения" в отношения, заключила она.

Ранее психотерапевт Максим Ульянецкий предупредил, что совместное проживание в небольшом пространстве без возможности побыть одному может стать причиной постоянного раздражения, тревожности и эмоционального истощения.

По его словам, когда на ограниченной площади одновременно находятся несколько человек, нарушается базовая потребность в личном пространстве. Чтобы снизить уровень стресса, психотерапевт рекомендует создавать в семье условия для личного времени каждого человека.

Читайте также


общество

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика