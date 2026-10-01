Жительница Индии заплатила 2 тыс долларов, чтобы быстрее уволиться с работы

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Женщина в Индии по имени Мадхурима заплатила 2 тысячи долларов, чтобы быстрее уволиться с работы, где ей часто приходилось работать больше 12 часов в сутки, передает "Газета.ру" со ссылкой на Hindustan Times.

Мадхурима два года посвятила подготовке к банковскому экзамену и в 2022 году получила должность. Вскоре, однако, работа стала изматывающей: смены начинались около 08:30, иногда заканчивались только в 22:30, приходилось выходить по воскресеньям и выполнять дополнительные планы по привлечению клиентов.

Женщина утверждает, что ей систематически отказывали в отпусках и даже в больничном. В результате невозможности вовремя сходить в туалет у нее возникла тяжелая инфекция мочевыводящих путей, которая не проходила несколько месяцев.

Отказ в заранее согласованном отпуске на свадьбу подруги стал поворотным моментом. После этого Мадхурима подала заявление на увольнение. Для расторжения контракта она выплатила банку 2 000 долларов. Новую работу она нашла в стартапе, но зарплата там была вдвое меньше.

По словам женщины, несмотря на потерю денег, решение улучшило ее состояние: она перешла на удаленную работу, снова получила возможность брать отпуск и жить вместе с мужем.

"Даже хорошая зарплата и льготы того не стоили. Я потеряла душевное спокойствие", – сказала она.

Ранее в Китае суд постановил выплатить уволенной сотруднице 100 тысяч долларов. С 2006 года женщина работала в компании по управлению недвижимостью. В 2023 году ее уволили, так как ее муж занимает пост гендиректора конкурирующей организации. По мнению работодателя, это создало "негативные последствия для бизнеса", потому что сотрудница имела доступ к конфиденциальной информации.

Женщина возразила, что не имела доступа к секретным данным и выполняла только вспомогательные функции. В итоге увольнение признали незаконным.

