Трамп объяснил, почему Киев отказался от покупки у США мощных боеприпасов

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Украина отказалась от приобретения мощных боеприпасов у Вашингтона, поскольку не располагает самолетами и другой техникой для их применения, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Time.

"У нас есть боеприпасы, которые (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский отказался покупать, но это очень мощные боеприпасы", – пояснил Трамп.

По словам американского лидера, речь идет о вооружении, которое требует соответствующей авиационной и наземной платформы, отсутствующей у украинской стороны.

Ранее глава Белого дома заявил о возможности урегулировать украинский кризис до наступления зимы, если обе стороны проявят готовность. Он также указал, что на встрече с Зеленским поднимал вопрос о наличии у Киева ракет для комплексов ПРО Patriot.

