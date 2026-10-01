01 октября, 16:35Политика
Трамп объяснил, почему Киев отказался от покупки у США мощных боеприпасов
Фото: whitehouse.gov
Украина отказалась от приобретения мощных боеприпасов у Вашингтона, поскольку не располагает самолетами и другой техникой для их применения, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Time.
"У нас есть боеприпасы, которые (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский отказался покупать, но это очень мощные боеприпасы", – пояснил Трамп.
По словам американского лидера, речь идет о вооружении, которое требует соответствующей авиационной и наземной платформы, отсутствующей у украинской стороны.
Ранее глава Белого дома заявил о возможности урегулировать украинский кризис до наступления зимы, если обе стороны проявят готовность. Он также указал, что на встрече с Зеленским поднимал вопрос о наличии у Киева ракет для комплексов ПРО Patriot.