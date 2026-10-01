В центрах московского долголетия проходят курсы цифровой грамотности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День старшего поколения специалисты столичных центров "Мои документы" рассказали, как помогают участникам проекта "Московское долголетие" осваивать цифровые сервисы и получать популярные государственные услуги, передает портал мэра и правительства столицы.

Курсы цифровой грамотности проводят для жителей старше 55 лет. Занятия проходят еженедельно по четвергам с 09:30 до 12:00 в 112 центрах московского долголетия. Такие курсы уже посетили около 15 тысяч участников проекта.

Работники центров госуслуг рассказывают, как пользоваться порталом mos.ru, создавать профиль и оформлять востребованные услуги онлайн. После семинара каждый участник может записаться на индивидуальное сопровождение и вместе со специалистом оформить услугу в интернете.

Кроме практических занятий, в 113 центрах московского долголетия руководители офисов "Мои документы" читают лекции о популярных государственных услугах. Это происходит в первую и третью среду каждого месяца с 09:30 до 12:00 или с 10:30 до 13:00. На занятиях освещаются самые частые вопросы москвичей, и они не требуют предварительной записи.

По вторникам с 09:30 до 12:00 или с 10:30 до 13:00 в 62 центрах московского долголетия сотрудники офисов "Мои документы" консультируют горожан по жилищно-коммунальным вопросам. Они помогают разобраться в квитанциях, проверить начисления и при необходимости скорректировать данные.

Актуальное расписание консультаций можно увидеть на сайте проекта "Московское долголетие". Записаться на курсы цифровой грамотности участники проекта могут самостоятельно на сайте, при обращении в центры госуслуг или центры московского долголетия.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем старшего поколения. Мэр столицы пожелал им, их близким и родным бодрости духа, здоровья, благополучия и долгих лет счастливой жизни.