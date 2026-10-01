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01 октября, 17:14

Происшествия

Пилоту Flydubai может грозить смертная казнь за нападение и попытку угнать самолет

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Второму пилоту самолета авиакомпании Flydubai, подозреваемому в нападении на командира воздушного судна и попытке угона, может грозить смертная казнь по законам Саудовской Аравии. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил эксперт в области международной авиации, генерал авиации Гэд аль-Карим Наср.

"Если будет доказано наличие идеологических или политических мотивов попытки уничтожить самолет, произошедшее может быть квалифицировано как террористический акт", – пояснил Наср.

По его словам, исходя из имеющейся информации, второму пилоту могут быть предъявлены обвинения в покушении на убийство. При этом речь может идти не только о покушении на жизнь командира, но и о создании угрозы жизни пассажиров.

Возможны также обвинения в попытке незаконного воздействия на самолет и посягательстве на безопасность полетов. Если действия пилота будут квалифицированы как общеуголовное преступление и покушение на массовое убийство, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Наср добавил, что Саудовская Аравия, где самолет совершил посадку, может провести первоначальные следственные действия и собрать доказательства. После этого подозреваемый может быть передан властям ОАЭ для дальнейшего разбирательства.

Инцидент на борту самолета компании Flydubai произошел 30 сентября. Один из пилотов напал на своего коллегу с ножом. По версии Минобороны Израиля, злоумышленник хотел разбить самолет и убить всех пассажиров.

В итоге управление самолетом взяли на себя другие пилоты, находившиеся на борту в качестве пассажиров, которые смогли посадить лайнер в Саудовской Аравии. В свою очередь, пилоты, участвовавшие в конфликте, были госпитализированы.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о планах наградить за героизм трех пассажиров, обезвредивших злоумышленника, а также врача, который спас капитана воздушного судна.

Flydubai приостановила рейсы в Израиль после инцидента на борту

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