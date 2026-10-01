Астраханец 8 лет хранил самодельную бомбу для мести бывшей и сам сдал ее полиции

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В Астрахани мужчина восемь лет хранил самодельное взрывное устройство, изготовленное для мести бывшей возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Установлено, что в 2019 году мужчина 1973 года рождения, испытывая личную неприязнь к бывшей девушке, изготовил взрывное устройство. Однако совершать задуманное он передумал и оставил его храниться во дворе собственного дома.

В августе 2026 года, находясь в состоянии опьянения, астраханец вспомнил о спрятанном предмете и позвонил в единую службу спасения, сообщив о наличии взрывного устройства. Прибывшие по вызову полицейские изъяли бомбу.

Во время осмотра домовладения сотрудники полиции также обнаружили и изъяли порох. Как пояснил подозреваемый, взрывчатое вещество он получил в дар от покойного друга и хранил без соответствующего разрешения.

Возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

В настоящее время материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

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