Военный суд арестовал начальника управления Минобороны РФ Сергея Никитушкина

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В Москве арестовали начальника управления учебно-строительной базы Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-майора Сергея Никитушкина. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

В Главном военном следственном управлении (ГВСУ) Следственного комитета России объяснили подачу ходатайства тем, что если оставить Никитушкина на свободе, то он может повлиять на расследование уголовного дела.

При этом другие подробности об уголовном деле не раскрываются.

Ранее Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. До этого МВД объявило его в розыск.

По информации СМИ, Никифорову предъявлено обвинение по делу о финансовой пирамиде "Финико". Потерпевшими признаны около 8 тысяч человек, а сумма ущерба оценивается примерно в 5 миллиардов рублей.