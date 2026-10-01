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01 октября, 16:50

Город

В Москве зарегистрировали первую биометрическую сделку с недвижимостью

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Управление Росреестра по Москве зарегистрировало первую в столице сделку с недвижимостью с использованием Единой биометрической системы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его руководителя Игоря Майданова.

По договору купли-продажи был оформлен переход права собственности на нежилой объект. Возможность проводить учетно-регистрационные действия с помощью биометрии появилась у россиян в июле, в ряде регионов такие сделки уже состоялись.

По словам главы управления, регистрация по биометрии – новый этап цифровизации столичного рынка недвижимости. При такой идентификации используются две уникальные характеристики личности – особенности лица и голоса. Это обеспечивает дополнительную защиту сделки, ускоряет ее, снижает издержки и расширяет географию за счет дистанционного оформления.

Также преимуществом системы является возможность направлять электронные документы на регистрацию без внесения отметки о возможности регистрации права собственности на основании электронных документов.

Для проведения сделки необходимы подтвержденная биометрия и действующая усиленная квалифицированная электронная подпись всех сторон. Если стороной сделки выступает юрлицо, биометрия не требуется. После подписания документов и подтверждения личности всех участников документы направляются в Росреестр дистанционно. Затем каждому участнику придут уведомления в личный кабинет на портале госуслуг.

Ранее в ГД предложили ввести четкие правила долгосрочной наследуемой аренды жилья со ставкой ниже рыночной. Парламентарии указывали, что разницу между ставками планируют субсидировать из регионального или муниципального бюджета. Договор с арендатором станет бессрочным и будет передаваться по наследству.

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