В Москве зарегистрировали первую биометрическую сделку с недвижимостью

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Управление Росреестра по Москве зарегистрировало первую в столице сделку с недвижимостью с использованием Единой биометрической системы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его руководителя Игоря Майданова.

По договору купли-продажи был оформлен переход права собственности на нежилой объект. Возможность проводить учетно-регистрационные действия с помощью биометрии появилась у россиян в июле, в ряде регионов такие сделки уже состоялись.

По словам главы управления, регистрация по биометрии – новый этап цифровизации столичного рынка недвижимости. При такой идентификации используются две уникальные характеристики личности – особенности лица и голоса. Это обеспечивает дополнительную защиту сделки, ускоряет ее, снижает издержки и расширяет географию за счет дистанционного оформления.

Также преимуществом системы является возможность направлять электронные документы на регистрацию без внесения отметки о возможности регистрации права собственности на основании электронных документов.

Для проведения сделки необходимы подтвержденная биометрия и действующая усиленная квалифицированная электронная подпись всех сторон. Если стороной сделки выступает юрлицо, биометрия не требуется. После подписания документов и подтверждения личности всех участников документы направляются в Росреестр дистанционно. Затем каждому участнику придут уведомления в личный кабинет на портале госуслуг.

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