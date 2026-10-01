ТАСС: криптоблогер Битмама и бизнесмен Гулакян могут возглавлять преступное сообщество

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Криптоблогер Валерия Федякина, известная как Битмама, и бизнесмен Гагик Гулакян, по версии правоохранителей, могут возглавлять преступное сообщество. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

На основании этих данных следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ об организации преступного сообщества. Обвинения по этой статье Федякиной и Гулакяну пока официально не предъявлены. Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.

Федякина уже отбывает наказание по другому делу, суд приговорил ее к 7 годам за мошенничество. Ее обвинили в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов. Общая сумма ущерба составила не менее 2,2 миллиарда рублей. Блогер предлагала инвесторам вложения в криптовалюту, обещая высокую доходность, однако после средства пропадали.

Кроме того, ей вменили незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с доходом в особо крупном размере. По этой статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. В рамках того же эпизода Гулакян находится в СИЗО.

Блогер в ходе следствия обвиняла во всем своих партнеров – Гулакяна и его друга Ваграма Степаняна, проживающего в Дубае. Участники схемы начинали с того, что вместе переводили крупные суммы между РФ и ОАЭ. По словам Битмамы, позже Гулакян и Степанян начали забирать часть средств якобы для вложений в другие схемы, что в итоге привело к кассовому разрыву, который составил около 40 миллионов долларов.