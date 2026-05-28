Суд арестовал криптоблогера Битмаму по второму уголовному делу

Криптоблогер Битмама, осужденная на 7 лет колонии за мошенничество, стала фигурантом еще одного уголовного дела. Ее арестовали по подозрению в занятии незаконной банковской деятельностью до 7 июля 2026 года, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

Незаконный оборот превысил 4 миллиарда

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал криптоблогера Валерию Федякину, известную как Битмамама. Ей вменяют участие в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сообщило РИА Новости.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля 2026 года в отношении Федякиной Валерии Сергеевны", – рассказал источник агентства.

Оборот незаконной деятельности, предположительно, превысил 4 миллиарда рублей. При этом сейчас блогер находится в СИЗО по еще одному уголовному делу: в июне 2025-го ее приговорили к 7 годам колонии и штрафу в 2,2 миллиарда рублей за создание финансовой пирамиды и хищение денег вкладчиков. При этом Валерия вину не признала и уверяла, что во всем были виноваты ее партнеры по криптобизнесу. Защита Битмамы обжаловала приговор, однако Мосгорсуд признал его законным, он вступил в силу. При этом суд изменил приговор блогеру в части арестованных активов и направил материалы в первую инстанцию для принятия нового решения.

В момент ареста в сентябре 2023-го Битмама была на 6-м месяце беременности. Она родила дочь в больнице при следственном изоляторе "Печатники" в декабре того же года. Ребенок вместе с матерью находится в одной камере в СИЗО № 6. В январе 2025-го Федякина попыталась через апелляцию добиться меры пресечения без лишения свободы, но получила отказ.

Создатель "крупнейшего криптообменника"

Валерия Федякина занималась финансовой деятельностью без регистрации ИП или юридического лица. Блогер создала бренды "Битмама" и "Битмама Финанс". Последний она называла одним из крупнейших криптообменников.

Предприниматели, сотрудничавшие с Битмамой, вносили средства в ее обменники в одной стране и получали их в другой. При этом блогер обещала клиентам не только полный возврат средств, но и начисление процентов в случае использования их денег в корпоративных проектах, что отличало ее схему от банков, которые взимают комиссию за переводы.

При этом блогер вела роскошный образ жизни: ее офисы располагались в "Москва-Сити", на Новом Арбате и в Дубае. По данным СМИ, за границей она выкупила этаж в пятизвездочном Bulgari Resert Dubai. С некоторыми клиентами она устраивала роскошные встречи в одном из люксовых столичных отелей. Федякина ездила на автомобиле Rolls-Royce Cullinan стоимостью примерно 60 миллионов рублей.

Блогер использовала различные мошеннические схемы для привлечения инвесторов с обещанием высокого дохода. Например, она возвращала средства клиентам, однако они были взяты из других переводов. В итоге ею была создана финансовая пирамида.

По данным следствия, похищенные средства переводились в криптовалюту и хранились на криптокошельке Валерии в ОАЭ. В качестве потерпевших по делу Битмамы фигурировали инвестор Гагик Гулакян, его убытки составили 837 миллионов рублей, Евгений Ройтман, который потерял более 830 миллионов, Михаил Вестфрид и Юлия Захарчук, лишившиеся 560 миллионов и 5 миллионов рублей соответственно.

Сначала Федякиной инкриминировали хищение свыше 7 миллиардов рублей, однако обвинение позднее значительно сократило эту сумму.

Блогер в ходе следствия обвинила во всем своих партнеров – инвестора Гагика Гулакяна и его друга Ваграма Степаняна, проживающего в Дубае. Участники схемы начинали с того, что вместе переводили крупные суммы между РФ и ОАЭ. По словам Битмамы, позже Гулакян и Степанян начали забирать часть средств якобы для вложений в другие схемы, что в итоге привело к кассовому разрыву, который составил около 40 миллионов долларов.

В апреле 2026-го Замоскворецкий суд арестовал Гулакяна по делу о незаконной банковской деятельности. В мае Мосгорсуд оставил его под стражей.