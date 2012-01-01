Окружение винит мужа Митрошиной в ее задержании

Блогера Александру Митрошину, задержанную в Сочи, отправили под домашний арест за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Ранее за те же преступления ее коллегу, Елену Блиновскую, приговорили к пяти годам лишения свободы. Какие еще блогеры находятся под следствием из-за мошенничества и ухода от налогов, расскажет Москва 24.

Александра Митрошина

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

30-летняя звезда Сети, называющая себя "матерь бложья", несколько лет назад запустила платные курсы о том, как вести блог и зарабатывать в интернете. В марте 2022 года она переехала в Дубай, где и жила до недавнего времени.

С первыми налоговыми неприятностями Митрошина столкнулась в 2023 году: тогда ее задолженность перед государством составляла сначала 120 миллионов рублей, к которым затем добавилось еще более 90 миллионов. Позднее сама Александра заявляла, что закрыла долг, при этом продав почти всю свою недвижимость и едва не потеряв бизнес.

Но 7 марта 2025 года, когда блогер впервые за последние годы прилетела в Россию, она сразу же была задержана в аэропорту. Против нее было возбуждено уголовное дело по факту легализации денег в особо крупном размере.

По данным следствия, Митрошина получала доход за оказание услуг по дополнительному образованию детей и взрослых, при этом применяла упрощенную схему налогообложения. Деньги поступали на счета трех индивидуальных предпринимателей. В результате уклонения от налогов блогер обогатилась на 127 миллионов рублей, считает следствие. Часть средств она легализовала, купив недвижимость в Москве. Причем, по словам самой Саши, она просто не знала, что совершает преступление, приобретая на эти деньги квартиру.

8 марта блогеру предъявили обвинение и доставили на допрос в Москву. Девушка полностью признала вину: теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

10 марта Чертановский суд Москвы избрал Митрошиной меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 апреля. На этом же ранее настаивала и защита Александры.

В окружении Митрошиной считают, что в ее проблемах с законом виноват супруг: по данным СМИ, в феврале этого года Саша вышла замуж за тренера по йоге, блогера Тимура Кошкарова. По информации Shot, мужчина с осени прошлого года распустил всю команду Александры и самостоятельно вел ее финансовые дела. Близкие девушки рассказывали, что как раз с того момента она перестала выходить на связь с налоговыми органами.

Елена Блиновская

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

3 марта Савеловский суд Москвы приговорил 43-летнюю "королеву марафонов" к 5 годам колонии. Блогер с 2018 года проводила курсы по личностному росту, стоимость которых варьировалась от 3 до 15 тысяч рублей, а цена за индивидуальный пакет доходила до 300 тысяч.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Таким образом Елена пыталась избежать наказания за внушительный долг перед налоговой: используя упрощенную систему налогообложения, она не доплатила в казну свыше 918 миллионов рублей.

После задержания Блиновской предъявили обвинение по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, приобретенных преступным путем. Правоохранители также арестовали счета, недвижимость и транспортные средства Елены. В ноябре 2024-го блогера признали банкротом (общая сумма задолженности на февраль 2025 года составляла около 1,16 миллиарда, писали СМИ).

После назначения наказания суд также обязал Елену выплатить штраф в размере миллиона рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет. В свою очередь, имущество блогера взыскали в пользу государства: участок и дом в Истре, два помещения и квартира на Серпуховском Валу, машины Bentley Continental и Lambroghini Urus, а также участок в Ялте. В свою очередь, у мужа Блиновской, Алексея, конфисковали квартиру и машино-места в ЖК на Серпуховском Валу, землю и дома в Алуште, поселке Семидворье, а также в Костромской и Ярославской областях и в Республике Адыгея.

К слову, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что уже через полгода Блиновская сможет подать на условно-досрочное освобождение: оно возможно только после отбытия половины срока, но, по мнению эксперта, Блиновской могут зачесть время пребывания в СИЗО и под домашним арестом.

Лерчек и Артемчек

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

22 января блогерам и экс-супругам 32-летней Валерии и 33-летнему Артему Чекалиным, известным в Сети как Лерчек и Артемчек, продлили срок домашнего ареста до конца марта. Они обвиняются в незаконном выводе более 250 миллионов рублей за границу и находятся под домашним арестом с октября 2024 года. Счета и имущество Чекалиных арестованы, и, по данным СМИ, блогерам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Это уже третье уголовное дело, которое возбудили в отношении экс-супругов. В 2023 году Чекалиным удалось избежать реальных сроков по двум уголовным делам. Тогда их обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 311 миллионов рублей и в отмывании денег в размере 130 миллионов. Однако супруги смогли погасить все долги перед налоговой, поэтому уголовные дела были закрыты.

Лерчек завела личный блог еще в 2011 году, но фотографии еды и тренировок не приносили доход. Значительный прирост подписчиков произошел в 2016-м: тогда Валерия родила двойняшек и заговорила в соцсетях о материнстве. Затем стала рассказывать, как прийти в форму после родов. Большую популярность завоевали ее платные марафоны для похудения. Затем девушка запустила бренд косметики и компанию по производству и доставке правильного питания.

Аяз Шабутдинов

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В конце февраля Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову до 12 августа. Следствие насчитало в деле блогера 113 эпизодов мошенничества.

Шабутдинов был арестован в начале ноября 2023 года. Блогер занимался обучением клиентов успешному ведению бизнеса по собственным программам. По версии обвинения, Аяз продавал курсы и тренинги, обещая сделать из клиентов миллионеров за месяц. Однако потребители услуг коуча оказались недовольны: по данным следствия, от действий Шабутдинова и его сообщников пострадали 75 человек, которые потеряли более 57 миллионов рублей.

В апреле 2024 года юрист Виктор Безъязычный в беседе с изданием "Лента.ру" заявил, что 33-летнему Шабутдинову может грозить наказание выше максимального, предусмотренного статьей о мошенничестве, но не более 15 лет заключения. Эксперт отметил, что срок лишения свободы будет зависеть от квалификации статьи.