Ущерб от действий блогера Шабутдинова превысил 57 млн рублей

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Предварительный ущерб по делу блогера Аяза Шабутдинова оценен на сумму свыше 57 миллионов рублей, передает прокуратура Москвы.

"Предварительное расследование завершено. Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 113 эпизодов мошенничества", – отметило надзорное ведомство.

Шабутдинов был арестован еще в начале ноября 2023 года по факту мошенничества. Известно, что блогер занимался обучением по собственным программам. Однако клиенты Шабутдинова оказались недовольны услугами блогера. Число потерпевших от его мошеннических действий составляет около 75 человек.

Между тем защита блогера заявляла, что только за 2022 год он уплатил 40 миллионов рублей налогов, что якобы в 10 раз превышает сумму ущерба.

В июле 2024 года суд также заочно арестовал еще одного фигуранта дела – бывшего гендиректора компании "Лайк Центр" Алексеева, который обвиняется в совершении 92 преступлений.

28 января текущего года столичный суд продлил срок ареста Шабутдинову до конца зимы, удовлетворив ходатайство органов предварительного расследования.

