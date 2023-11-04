Суд арестовал блогера Шабутдинова за мошенничество до 16 декабря

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Таганский районный суд Москвы арестовал блогера Аяза Шабутдинова за мошенничество до 16 декабря 2023 года, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Блогеру предъявили обвинение в совершении преступления в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество").

В свою очередь, адвокат обвиняемого Никита Апаликов заявил, что за 2022 год Шабутдинов уплатил налоги в размере 40 миллионов рублей, что в 10 раз превышает сумму ущерба.

"Мы не согласны с решением суда о мере пресечения Шабутдинову, ознакомимся с ним и будем его обжаловать", – передает ТАСС слова Апаликова.

Шабутдинова задержали накануне после его приезда из Вены в Москву. Блогер обвиняется в создании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской деятельности.

Позже его супруга Лидия Муцольгова заявила, что Шабутдинов не признает своей вины. По ее словам, сумма претензий, предъявленных блогеру, составляет 1,9 миллиона рублей. Однако речи об уклонении от уплаты налогов и о мошенничестве якобы не шло.