Блогер Шабутдинов задержан по делу о мошенничестве до решения суда

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Блогер Аяза Шабутдинова задержали до решения суда по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката блогера Никиты Апаликова.

Как сообщил адвокат Шабутдинова, блогеру предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество). Блогер задержан до избрания судом меры пресечения. Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено по заявлениям семи учеников Шабутдинова, которые обучались по его программе с 2019 по 2023 год.

"Из 30 тыс. всех учеников только семеро оказались недовольны обучением и посчитали возможным, что таким способом можно вернуть деньги. Это исходя из тех материалов дела, которые нам были представлены следствием", – отметил Апаликов.

Блогер Аяз Шабутдинов был задержан утром 3 ноября. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении задержанного блогера Аяза Шабутдинова. Как уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, сейчас у полицейских есть данные о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые Шабутдинов продавал свои курсы.