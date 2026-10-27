27 октября, 18:12Транспорт
Аэропорт Внуково вновь приостановил обслуживание рейсов
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В столичном аэропорту Внуково вновь ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация в мессенджере МАХ.
В ведомстве отметили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Во Внуково уже вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов вечером 27 октября, но некоторое время аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию. Аналогично продолжают работу Домодедово и Жуковский.
На фоне этого Сергей Собянин сообщил, что система Минобороны ПВО уничтожила уже 10 беспилотников, летевших на Москву.