Аэропорт Внуково вновь приостановил обслуживание рейсов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном аэропорту Внуково вновь ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация в мессенджере МАХ.

В ведомстве отметили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Во Внуково уже вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов вечером 27 октября, но некоторое время аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию. Аналогично продолжают работу Домодедово и Жуковский.

На фоне этого Сергей Собянин сообщил, что система Минобороны ПВО уничтожила уже 10 беспилотников, летевших на Москву.