Внуково, Домодедово и Жуковский перешли к работе по согласованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

В настоящее время в районе авиагаваней действуют временные ограничения на использование воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании перешли на зимнее расписание полетов, а также расширили маршрутную сеть. Зимний график будет действовать до последней субботы марта 2027 года.

В общей сложности группа "Аэрофлот" сформировала сеть из 282 маршрутов. Из них 46 ведут в 18 зарубежных стран.