Прощание с поэтом Евгением Чигриным состоится в Центральной клинической больнице в Москве

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Прощание с российским поэтом Евгением Чигриным состоится в ритуальном зале Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве. Об этом РИА Новости сообщила его семья.

Как уточнила собеседница журналистов, отпевание начнется 29 октября в 11:00 в Соборе святителя Николая в Павшинской пойме в Красногорске. Начало церемонии прощания запланировано на 13:00.

Чигрин ушел из жизни 25 октября в возрасте 65 лет. Причиной стала онкология, с которой он боролся на протяжении трех лет.

Поэт родился 16 сентября 1961 года на Украине, а в начале 2000-х переехал в Москву. Он написал свыше 10 поэтических книг, а также был членом Международного ПЕН-клуба, Союза писателей Москвы и Союза российских писателей.

