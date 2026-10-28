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28 октября, 10:04

Спорт

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по фитнесу

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Жителей столицы приглашают на бесплатные занятия фитнесом в рамках проекта "Мой спортивный район". Тренировки проходят трижды в неделю – в удобное утреннее и вечернее время, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Проект дает возможность заниматься физкультурой рядом с домом: площадки работают в парках, на стадионах и в жилых кварталах. Ниже представлены районы, в которых проходят занятия:

  • Зюзино;
  • Кунцево;
  • Строгино;
  • Раменки;
  • Куркино;
  • Северное Тушино;
  • Коптево;
  • Бескудниковский;
  • Левобережный;
  • Отрадное;
  • Ростокино;
  • Свиблово;
  • Косино-Ухтомский;
  • Перово;
  • Нижегородский;
  • Зябликово;
  • Орехово-Борисово Северное;
  • Чертаново Северное;
  • Обручевский;
  • Щукино;
  • Некрасовка;
  • Гагаринский;
  • Мещанский;
  • Можайский;
  • Ново-Переделкино;
  • Тимирязевский;
  • Лианозово;
  • Гольяново;
  • Новокосино;
  • Нагатино-Садовники;
  • Теплый Стан;
  • Южное Бутово;
  • Рязанский;
  • Марьино;
  • Восточное Дегунино;
  • Красносельский;
  • Коммунарка.

Кроме того, площадки есть в Зеленограде – в Крюкове, Савелках и Старом Крюкове.

Расписание единое для всех локаций: во вторник и четверг занятия начинаются в 19:00, в субботу – в 10:00. Одна тренировка длится час. Приходить рекомендуется заранее, чтобы спокойно подготовиться к занятию.

Фитнес рассчитан на участников от 18 лет и старше. С собой необходимо взять удобную спортивную форму и обувь, подходящую по погоде, а также воду. Найти площадку рядом с домом и зарегистрироваться на тренировку можно на сайте проекта.

Помимо этого, горожане могут присоединиться к спартакиаде "Мой спортивный район". Регистрация открылась на окружные соревнования по плаванию, также продолжается прием заявок на турниры по шашкам и шахматам. Отправить заявку на участие можно до 11 ноября.

Москвичи могут посетить бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

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