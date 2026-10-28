Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по фитнесу

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Жителей столицы приглашают на бесплатные занятия фитнесом в рамках проекта "Мой спортивный район". Тренировки проходят трижды в неделю – в удобное утреннее и вечернее время, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Проект дает возможность заниматься физкультурой рядом с домом: площадки работают в парках, на стадионах и в жилых кварталах. Ниже представлены районы, в которых проходят занятия:



Зюзино;

Кунцево;

Строгино;

Раменки;

Куркино;

Северное Тушино;

Коптево;

Бескудниковский;

Левобережный;

Отрадное;

Ростокино;

Свиблово;

Косино-Ухтомский;

Перово;

Нижегородский;

Зябликово;

Орехово-Борисово Северное;

Чертаново Северное;

Обручевский;

Щукино;

Некрасовка;

Гагаринский;

Мещанский;

Можайский;

Ново-Переделкино;

Тимирязевский;

Лианозово;

Гольяново;

Новокосино;

Нагатино-Садовники;

Теплый Стан;

Южное Бутово;

Рязанский;

Марьино;

Восточное Дегунино;

Красносельский;

Коммунарка.

Кроме того, площадки есть в Зеленограде – в Крюкове, Савелках и Старом Крюкове.

Расписание единое для всех локаций: во вторник и четверг занятия начинаются в 19:00, в субботу – в 10:00. Одна тренировка длится час. Приходить рекомендуется заранее, чтобы спокойно подготовиться к занятию.

Фитнес рассчитан на участников от 18 лет и старше. С собой необходимо взять удобную спортивную форму и обувь, подходящую по погоде, а также воду. Найти площадку рядом с домом и зарегистрироваться на тренировку можно на сайте проекта.

Помимо этого, горожане могут присоединиться к спартакиаде "Мой спортивный район". Регистрация открылась на окружные соревнования по плаванию, также продолжается прием заявок на турниры по шашкам и шахматам. Отправить заявку на участие можно до 11 ноября.