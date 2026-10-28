28 октября, 10:04Спорт
Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по фитнесу
Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы
Жителей столицы приглашают на бесплатные занятия фитнесом в рамках проекта "Мой спортивный район". Тренировки проходят трижды в неделю – в удобное утреннее и вечернее время, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Проект дает возможность заниматься физкультурой рядом с домом: площадки работают в парках, на стадионах и в жилых кварталах. Ниже представлены районы, в которых проходят занятия:
- Зюзино;
- Кунцево;
- Строгино;
- Раменки;
- Куркино;
- Северное Тушино;
- Коптево;
- Бескудниковский;
- Левобережный;
- Отрадное;
- Ростокино;
- Свиблово;
- Косино-Ухтомский;
- Перово;
- Нижегородский;
- Зябликово;
- Орехово-Борисово Северное;
- Чертаново Северное;
- Обручевский;
- Щукино;
- Некрасовка;
- Гагаринский;
- Мещанский;
- Можайский;
- Ново-Переделкино;
- Тимирязевский;
- Лианозово;
- Гольяново;
- Новокосино;
- Нагатино-Садовники;
- Теплый Стан;
- Южное Бутово;
- Рязанский;
- Марьино;
- Восточное Дегунино;
- Красносельский;
- Коммунарка.
Кроме того, площадки есть в Зеленограде – в Крюкове, Савелках и Старом Крюкове.
Расписание единое для всех локаций: во вторник и четверг занятия начинаются в 19:00, в субботу – в 10:00. Одна тренировка длится час. Приходить рекомендуется заранее, чтобы спокойно подготовиться к занятию.
Фитнес рассчитан на участников от 18 лет и старше. С собой необходимо взять удобную спортивную форму и обувь, подходящую по погоде, а также воду. Найти площадку рядом с домом и зарегистрироваться на тренировку можно на сайте проекта.
Помимо этого, горожане могут присоединиться к спартакиаде "Мой спортивный район". Регистрация открылась на окружные соревнования по плаванию, также продолжается прием заявок на турниры по шашкам и шахматам. Отправить заявку на участие можно до 11 ноября.
Москвичи могут посетить бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"