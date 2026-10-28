Заморозки ожидаются в столичном регионе в ночь на 29 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве и Подмосковье в ночь на четверг, 29 октября, местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В городе температура воздуха составит от 1 до 3 градусов, однако местами может опуститься до минус 2 градусов. В Московской области термометры покажут от минус 2 до плюс 3 градусов.

Осадков в ближайшие сутки не ожидается. Ветер будет юго-восточным, со скоростью 3–8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что ночь на 28 октября стала второй самой холодной с начала осени в Москве. На ВДНХ температура опустилась до 0,4 градуса, а в районе усадьбы Михайловское в ТиНАО – до минус 2,7 градуса.

В Подмосковье холоднее всего было в Серебряных Прудах, где зафиксировали минус 3,8 градуса. Самой холодной с начала осени остается ночь на 20 октября, когда в столице впервые этой осенью наблюдались заморозки.

