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28 октября, 18:17

Политика

Двух россиян включили в санкционные списки США по КНДР

Фото: Москва 24

Министерство финансов США внесло двух граждан России в санкционные списки, связанные с КНДР, из-за предполагаемой причастности к мошенническим схемам с участием ИТ-специалистов в американских компаниях. Об этом говорится в документе ведомства.

В перечень попали Илья Бойков и Витольд Обертас. Кроме того, ограничения ввели против восьми граждан КНДР, проживающих в России, а также компании First Financial and Technical Development Center, которая, по утверждению американской стороны, находится на территории РФ.

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что фигуранты списка причастны к "вымогательству у предприятий значительных сумм с использованием конфиденциальных данных".

Включение в санкционный список предусматривает заморозку активов фигурантов на территории США. Американским гражданам и компаниям также запрещено вести с ними бизнес.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Этот вопрос изучается в рамках усилий по нормализации российско-американских отношений.

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Сюжет: Санкции
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