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28 октября, 20:11

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RMF FM: неизвестный БПЛА с камерой найден у железной дороги на севере Польши

Неизвестный БПЛА с камерой найден у железной дороги на севере Польши

Фото: 123RF.com/tslphoto

Неизвестный дрон с камерой и картой памяти найден около железнодорожной линии на севере Польши. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее информации, инцидент случился в Коморово-Жулавске Варминьско-Мазурского воеводства неподалеку от путей, ведущих в город Ольштын.

"Дрон повис на элементе энергетического столба чуть более чем в метре над землей. Вокруг нет никаких строений. Там находятся только пахотные поля", – указано в сообщении.

Как подчеркнуло радио, БПЛА имеет четыре пропеллера. К нему также прикреплена дополнительная батарея.

В настоящее время правоохранители устанавливают принадлежность аппарата. На месте также задействованы пожарные расчеты и полицейские контртеррористические подразделения из Ольштына.

Ранее истребитель НАТО уничтожил дрон, который вошел в воздушное пространство Латвии. Из-за случившегося в четырех муниципалитетах на востоке республики объявлялась воздушная тревога.

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