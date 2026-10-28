RMF FM: неизвестный БПЛА с камерой найден у железной дороги на севере Польши

28 октября, 20:11Политика
Фото: 123RF.com/tslphoto
Неизвестный дрон с камерой и картой памяти найден около железнодорожной линии на севере Польши. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
По ее информации, инцидент случился в Коморово-Жулавске Варминьско-Мазурского воеводства неподалеку от путей, ведущих в город Ольштын.
"Дрон повис на элементе энергетического столба чуть более чем в метре над землей. Вокруг нет никаких строений. Там находятся только пахотные поля", – указано в сообщении.
Как подчеркнуло радио, БПЛА имеет четыре пропеллера. К нему также прикреплена дополнительная батарея.
В настоящее время правоохранители устанавливают принадлежность аппарата. На месте также задействованы пожарные расчеты и полицейские контртеррористические подразделения из Ольштына.
Ранее истребитель НАТО уничтожил дрон, который вошел в воздушное пространство Латвии. Из-за случившегося в четырех муниципалитетах на востоке республики объявлялась воздушная тревога.