Издательство ДУМ выпустит новую книгу патриарха Кирилла "Слово мира"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Издательский дом "Медина" Духовного управления мусульман России готовит к выпуску книгу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Слово мира". Об этом сообщил зампредседателя, руководитель аппарата ДУМ Ильдар Нуриманов.

По его словам, в ближайшее время книгу анонсируют и презентуют. Представитель ДУМ отметил, что управление продолжит выпускать литературу религиозных лидеров и представителей разных конфессий.

"Мы рады продолжать работу в этом направлении и выпускать литературу религиозных лидеров, представителей разных конфессий, чтобы наше общество, наши дети, молодое поколение знакомились и развивались", – цитирует Нуриманова РИА Новости.

Ранее "Аргументы и факты" совместно с редакцией ОГИЗ издательства "АСТ" выпустили книгу "Люди земли. Истории тех, кто изменил мир сельского хозяйства". Издание собрало лучшие очерки из рубрики "Люди земли" в "АиФ". В центре историй – люди, которые внесли вклад в развитие сельского хозяйства.

