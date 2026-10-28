Испания объявила трехдневный траур после железнодорожной катастрофы

Фото: ТАСС/АР/Manu Fernandez

Трехдневный национальный траур объявлен в Испании по жертвам железнодорожной катастрофы в провинции Толедо, входящей в автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча. Об этом заявил глава правительства страны Педро Санчес, приехавший на место происшествия.

Он отметил, что траур продлится с 29 по 31 октября. Траурные дни охватят всю страну.

28 октября в провинции Толедо между городами Лос-Йебенес и Урда столкнулись два поезда. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. Катастрофа привела к задержке свыше 100 поездов в Испании. В результате случившегося погибли 68 человек.

Пострадали 179 человек. Серьезные травмы получили около 50 из них. Еще у 30 пассажиров повреждения более легкие. Медицинская помощь им была оказана.

В посольстве РФ в Мадриде сообщили, что сведений о пострадавших россиянах пока нет. Ведомство постоянно контактирует с компетентными органами Испании.

Возможная причина происшествия – ошибка сотрудника оператора железнодорожной сети Adif после сбоя системы безопасности. Работник, устранявший неполадки, не предупредил об опасном сближении поездов.

