Бензин подешевел на АЗС в 58 регионах России

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За неделю с 20 по 26 октября цены на бензин на АЗС снизились в 58 российских регионах. Наибольшее падение зафиксировали на Камчатке – 12,4%, следует из данных Росстата.

В Ивановской области топливо стало дешевле на 11,73%, в Вологодской области – на 10,44%, в Пермском крае – на 10,29%. В Карачаево-Черкесии снижение составило 9,86%.

В Тульской и Калужской областях бензин подешевел более чем на 7%, а в Севастополе, Рязанской и Тверской областях – примерно на 6%. Снижение более чем на 5% также отмечено в Мордовии, Кабардино-Балкарии, Курской, Брянской и Костромской областях.

В Красноярском крае, Хакасии, Ингушетии, Новосибирской, Владимирской и Тамбовской областях цены упали более чем на 4%. В Тыве и Алтайском крае снижение не достигло 3%. Еще в 14 регионах бензин подешевел более чем на 2%, в 11 – не более чем на 1%, а в 10 субъектах падение оказалось меньше 1%.

Ранее сообщалось, что с 19 по 26 октября в Москве и Подмосковье снизились средние цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Литр АИ-92 подешевел на 85 копеек, до 71,07 рубля, АИ-95 – на 1,42 рубля, до 77,18 рубля, а дизель – на 8 копеек, до 82,67 рубля.

При этом АИ-100 подорожал на 26 копеек, достигнув 104,93 рубля за литр. Динамика различалась в зависимости от сети АЗС – на одних заправках цены снижались, на других росли, а на третьих оставались прежними.

