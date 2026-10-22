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22 октября, 19:55

Экономика

Новак назвал положительной динамику на российском топливном рынке

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

На российском рынке топлива наблюдается положительная динамика – как по бензину, так и по дизельному топливу. Было увеличено производство, формируются запасы. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний. Сейчас необходимо продолжить активную работу по основным направлениям.

"Это корректировка ценообразования на нефтепродукты, сбор данных по всем регионам для возможности принятия оперативных решений, продолжение заключения соглашений с независимыми участниками рынка", – цитирует вице-премьера пресс-служба правительства РФ.

В кабмине добавили, что отдельное внимание уделялось сбору и актуализации данных в государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса. Эта мера позволяет постоянно следить за запасами топлива в каждом регионе, контролировать функционирование автозаправочной инфраструктуры и оперативно принимать меры для корректировки ситуации на внутреннем рынке.

Федеральная антимонопольная служба РФ также сообщила о пресечении нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов. В частности, было возбуждено 74 дела, выдано 105 предупреждений. Кроме того, продолжается работа по заключению соглашений между региональными органами власти и независимыми АЗС.

На текущий момент заключены 127 соглашений в 45 субъектах. В рамках совещания также рассматривалась ситуация в Красноярском и Ставропольском крае, Пензенской, Ростовской, Ульяновской и Омской областях, республиках Карелия и Башкирия.

Ранее Новак заявил, что нехватка автомобильного бензина внутри страны остается примерно на уровне 5%. Общий дисбаланс на рынке Новак оценил в 4–6 миллионов баррелей в сутки. При этом единовременно закрыть такой дефицит не получалось у государств с квотами и экспортными возможностями: для дополнительной добычи были нужны долгосрочные вложения и крупные капитальные затраты.

Вице-премьер добавил, что Россия продолжит импорт бензина как минимум до конца 2026 года для обеспечения внутреннего рынка и восстановления запасов топлива, которые были снижены летом.

Новак сообщил о восстановлении работы российских НПЗ

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