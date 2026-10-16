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16 октября, 23:10

Экономика

Новак заявил, что дефицит бензина в РФ составил около 5%

Фото: ТАСС/Роман Балаев

Нехватка автомобильного бензина внутри страны остается примерно на уровне 5%. Об этом вице-премьер Александр Новак сказал в интервью "Вестям" на полях Российской энергетической недели.

Новак отметил, что власти рассчитывают на дальнейшее улучшение ситуации. Общий дисбаланс на рынке он оценил в 4–6 миллионов баррелей в сутки. По его словам, единовременно закрыть такой дефицит не под силу даже государствам с квотами и экспортными возможностями: для дополнительной добычи нужны долгосрочные вложения и крупные капитальные затраты.

Новак также сообщил о тесном взаимодействии с американскими партнерами – на уровне Минэнерго России, Минэнерго США и компаний. Сейчас, по его словам, идет обсуждение коммерческих условий и контрактов на поставки дизтоплива в США.

Ранее сообщалось, что перенос сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в рамках соглашений с министерством энергетики утвержден. По словам Новака, речь идет о мере поддержки нефтепереработки. Власти России прорабатывают варианты помощи работе НПЗ, и сдвиг сроков модернизации по договоренностям с Минэнерго – один из них.

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