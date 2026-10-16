16 октября, 18:07Экономика
В России утвердили перенос сроков модернизации НПЗ
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Перенос сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в рамках соглашений с министерством энергетики утвержден. Об этом в беседе с РИА Новости заявил вице-премьер России Александр Новак.
"Сейчас готовится выход документа, по крайней мере я точно визировал", – сказал он.
Речь идет о мере поддержки нефтепереработки. Власти России прорабатывают варианты помощи работе НПЗ, и сдвиг сроков модернизации по договоренностям с Минэнерго – один из них. По словам вице-премьера, рассматривается срок продления на год.
Ранее Новак отметил, что российские власти, нефтяные компании, Минэнерго и Минобороны провели очень большую работу по защите нефтеперерабатывающих заводов. Была создана пассивная защита и усилена активная, что уже привело к сильному снижению ущерба.
Кроме того, нефтяные компании научились быстрее вводить НПЗ в строй после атак.
Новак сообщил о проработке дополнительных мер поддержки НПЗ