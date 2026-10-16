В России утвердили перенос сроков модернизации НПЗ

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Перенос сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в рамках соглашений с министерством энергетики утвержден. Об этом в беседе с РИА Новости заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Сейчас готовится выход документа, по крайней мере я точно визировал", – сказал он.

Речь идет о мере поддержки нефтепереработки. Власти России прорабатывают варианты помощи работе НПЗ, и сдвиг сроков модернизации по договоренностям с Минэнерго – один из них. По словам вице-премьера, рассматривается срок продления на год.

Ранее Новак отметил, что российские власти, нефтяные компании, Минэнерго и Минобороны провели очень большую работу по защите нефтеперерабатывающих заводов. Была создана пассивная защита и усилена активная, что уже привело к сильному снижению ущерба.

Кроме того, нефтяные компании научились быстрее вводить НПЗ в строй после атак.