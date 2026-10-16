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16 октября, 14:19

Безопасность

Нефтяные компании РФ участвуют в финансировании обороны НПЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Работу по усилению противовоздушной обороны (ПВО) нефтеперерабатывающих заводов и их пассивной защите продолжают в России, нефтяные компании вкладывают средства в оборону. Об этом в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) сообщил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, работа идет по двум направлениям – активной и пассивной защите. При этом активную защиту обеспечивает усиление системы ПВО.

"Министерство обороны работает вместе с компаниями, которые тоже обеспечивают том числе и поддержку финансирования в заказе соответствующих необходимых средств воздушной обороны", – сказал Новак.

Пассивную защиту компании обеспечивают своими силами: они сами возводят различные конструкции, которые защищают объекты.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать Украине на удары по НПЗ, а также логистическим и энергообъектам. По словам российского лидера, ВСУ наносили удары по некоторым НПЗ, однако им не удалось причинить серьезный ущерб. Украинским властям сначала стоило подумать над последствиями, подчеркнул Путин.

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