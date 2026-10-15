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15 октября, 11:34

Политика

Зеленский заявил об отмене запрета на удары по российским НПЗ

Фото: ТАСС/AP/Dan Bashakov

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене запрета на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на призывы США прекратить такие атаки. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

"Запрет (на нанесение ударов по НПЗ. – Прим. ред.) снят. С этим покончено. Я сказал своим военным", – заявил украинский лидер.

В сентябре сообщалось, что президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он объяснял свою позицию ростом мировых цен на дизельное топливо.

14 октября украинские беспилотники атаковали два российских НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что украинская сторона не демонстрирует готовности двигаться в сторону энергетического перемирия.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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