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14 октября, 17:50

Происшествия

Новак заявил об атаке ВСУ по двум российским НПЗ

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

В среду, 14 октября, украинские БПЛА атаковали два российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, беседуя с журналистами в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия", – цитирует его ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп указывал, что Москва и Киев якобы согласились на энергетическое перемирие, которое начало действовать немедленно.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что ему пока нечего добавить по этой теме. По словам представителя Кремля, контакты по энергетическому перемирию между РФ и Украиной продолжаются. При этом Песков указывал, что Москва хочет долгосрочного мира, а не перемирия.

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