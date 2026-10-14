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14 октября, 17:58

Экономика

Силуанов заявил, что уровень госдолга РФ не превысит 25% ВВП к 2030 году

Фото: ТАСС/пресс-служба Совета Федерации

Уровень госдолга России не превысит 25% ВВП к 2030 году. Это поможет сохранить лидерство среди стран G20. Об этом сообщается на сайте МВФ со ссылкой на заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова.

По его словам, проект бюджета на 2027–2029 годы предполагает дефицит федерального бюджета на безопасном уровне около 2% ВВП.

"А уровень госдолга к 2030 году не превысит 25% ВВП", – говорится в письме.

Вместе с тем по итогам 2027 года объем госдолга ожидается на уровне 53,9 триллиона рублей, но в 2028 году он может увеличиться до 61,1 триллиона рублей. При этом доля внутреннего долга в общем объеме госдолга будет расти в ближайшие годы.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика и финансовая система демонстрируют устойчивость, а макроэкономическая ситуация остается стабильной. Президент также отметил, что Москва сознательно пошла на охлаждение экономики после ее перегрева, чтобы справиться с инфляцией. По его словам, инфляция в стране замедлилась вдвое.

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