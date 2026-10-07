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07 октября, 11:00

Экономика

Общий мировой госдолг к 2030 году превысит 100% глобального ВВП

Фото: depositphotos/pressmaster

Мировой государственный долг достиг рекордного уровня со времен Второй мировой войны. Ожидается, что уже до 2030 года он превысит 100% глобального ВВП, передает Reuters со ссылкой на директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву.

По ее словам, наиболее остро проблема стоит в развитых экономиках: там отношение долга к ВВП уже выше, чем в развивающихся странах и государствах с низкими доходами. Глава МВФ отметила, что полагаться только на ускорение экономического роста для решения бюджетных вопросов больше нельзя. В отдельных случаях меры нужно принимать уже сейчас, чтобы снизить давление на денежно-кредитную политику.

Георгиева также предупредила о сохраняющемся инфляционном давлении. Среди факторов она назвала создание инфраструктуры для искусственного интеллекта, скачки цен на энергоносители и продовольствие, импортные тарифы, рост оборонных расходов и удорожание обслуживания долга.

С учетом этого глава МВФ назвала повышение ставок Федеральной резервной системой США, Европейским центральным банком и Центробанком Японии вполне оправданным шагом.

В это же время госдолг России по итогам 2027 года ожидается на уровне 53,9 триллиона рублей, но в 2028 году он может увеличиться до 61,1 триллиона рублей. К концу 2029 года он может составить 67,9 триллиона рублей. При этом доля внутреннего долга в общем объеме госдолга будет расти в ближайшие годы.

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