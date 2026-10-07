Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 07:12

Экономика

Внешний госдолг Украины вырос почти в шесть раз при Зеленском

Фото: AP/Pool Photo/Isabel Infantes

Государственный внешний долг Украины увеличился в 5,7 раза с конца мая 2019 года, когда Владимир Зеленский вступил в должность президента страны. Соответствующие данные представило министерство финансов Украины, передает РИА Новости.

В министерстве сообщили, что на конец мая 2019-го внешний долг страны составлял 1 308,92 миллиарда гривен. По состоянию на 31 августа 2026-го государственный и гарантированный страной долг увеличился до 9 602,89 миллиарда гривен, или 215,55 миллиарда долларов США. Из этой суммы государственный и гарантированный государством внешний долг – 7 537,71 миллиарда гривен.

В настоящее время внешний долг равен 78,5% от общей суммы госдолга. При этом в мае 2019 года соответствующий показатель находился на уровне 62,14%.

Минфин считает, что в конце 2026 года госдолг Украины вырастет до 10 146 миллиардов гривен, или 226 миллиардов долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга до 276 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Киев должен погасить Международному валютному фонду почти миллиард долларов до конца текущего года. В графике указано, что 5 октября Киев должен был перечислить 61,2 миллиона единиц SDR, то есть около 83 миллионов долларов, в счет погашения задолженности по механизму расширенного кредитования. При этом 251 миллион долларов МВФ ожидал от Украины в прошлом месяце.

Читайте также


экономикаполитиказа рубежом

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика