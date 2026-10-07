Внешний госдолг Украины вырос почти в шесть раз при Зеленском

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Государственный внешний долг Украины увеличился в 5,7 раза с конца мая 2019 года, когда Владимир Зеленский вступил в должность президента страны. Соответствующие данные представило министерство финансов Украины, передает РИА Новости.

В министерстве сообщили, что на конец мая 2019-го внешний долг страны составлял 1 308,92 миллиарда гривен. По состоянию на 31 августа 2026-го государственный и гарантированный страной долг увеличился до 9 602,89 миллиарда гривен, или 215,55 миллиарда долларов США. Из этой суммы государственный и гарантированный государством внешний долг – 7 537,71 миллиарда гривен.

В настоящее время внешний долг равен 78,5% от общей суммы госдолга. При этом в мае 2019 года соответствующий показатель находился на уровне 62,14%.

Минфин считает, что в конце 2026 года госдолг Украины вырастет до 10 146 миллиардов гривен, или 226 миллиардов долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга до 276 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Киев должен погасить Международному валютному фонду почти миллиард долларов до конца текущего года. В графике указано, что 5 октября Киев должен был перечислить 61,2 миллиона единиц SDR, то есть около 83 миллионов долларов, в счет погашения задолженности по механизму расширенного кредитования. При этом 251 миллион долларов МВФ ожидал от Украины в прошлом месяце.