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06 октября, 20:59

Политика

Украина отказалась вступать в ЕС при введении лимитов на продажу зерна

Фото: 123RF.com/vapi

Украина отказывается от вступления в Евросоюз в случае введения постоянных лимитов на продажу зерна. Об этом в разговоре с Politico заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.

Он уточнил, что Киев готов принять ограничения на импорт украинского продовольствия в ЕС на переходный период после вступления в объединение. Однако постоянные лимиты, по мнению чиновника, противоречат самой логике членства в сообществе.

Ранее СМИ писали, что введение лимитов на продажу зерна обсуждается в том числе с учетом позиции Польши, Франции и Италии. Эти государства опасаются наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на европейский рынок.

При этом журналисты утверждали, что ЕС уже начал разработку дорожных карт по приему в блок Албании, Молдавии, Украины и Черногории. Эти страны считаются главными претендентами на вступление, однако процесс их принятия затягивается.

Путин напомнил, что Россия не возражала против вступления Украины в Евросоюз

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