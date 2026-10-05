FT: ЕС может ограничить Украине доступ к аграрному рынку после вступления

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Евросоюз рассматривает возможность значительно ограничить Украине доступ к сельскохозяйственным рынкам и выгодным субсидиям в случае ее вступления в объединение, сообщает aif.ru со ссылкой на Financial Times.

Для Киева эти меры могут стать дополнительным затруднением при сбыте аграрной продукции после возможного вступления в ЕС.

Из внутреннего документа Еврокомиссии следует, что введение подобных ограничений обсуждается в том числе с учетом позиции Польши, Франции и Италии. Эти страны опасаются наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на европейский рынок.

Ранее СМИ писали, Евросоюз приступил к разработке дорожных карт для вступления в блок четырех стран-кандидатов: Албании, Молдавии, Украины и Черногории. Эти страны считаются главными претендентами на членство, но процесс их принятия затягивается. Вместе с тем новые планы действий впервые смогут предоставить кандидатам четкие гарантии и сроки завершения переговоров о членстве.

