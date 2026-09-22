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Военного переворота на Украине ожидать не стоит, силовая верхушка страны намерена лишь накопить побольше денег и покинуть ее. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, власти не будут делать этого ради спасения страны.

"Нет, никто из них эту страну не рассматривает как родное государство, державу, будущее для своих детей. Будущее для своих детей они видят в награбленных деньгах, которые сегодня так обильно туда заходят", – отметил дипломат, которого цитирует ТАСС.

Мирошник предположил, что главы силовых ведомств Украины надеются последовать примеру покинувшего страну экс-генпрокурора Руслана Кравченко, поскольку знают, что их используют, после чего выбросят.

"Поэтому за этот период их главная задача – наскирдовать как можно больше, вывести подальше от Украины, а потом еще умудриться оттуда убежать, договорившись с (президентом Украины Владимиром. – Прим. ред.) Зеленским, чтобы им вовремя открыли калиточку на границе", – заявил представитель МИД.

Посол назвал Украину серой зоной и внеправовой территорией, где силовики ведут борьбу друг с другом за деньги.

В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали операцию по разоблачению преступной организации из офиса Зеленского.

По данным ведомств, группировкой руководили действующий и бывший народные депутаты Верховной рады. В ее состав также входили сотрудники офиса президента Украины и другие лица.