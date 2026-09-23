Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:13

Происшествия

Более 40 мирных жителей РФ погибли в результате атак ВСУ за неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За минувшую неделю в результате атак ВСУ погиб 41 мирный житель РФ, в том числе четверо детей. Еще 338 человек, среди которых 18 несовершеннолетних, получили ранения. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, удары наносились и по медицинским работникам. В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон атаковал санитарный автомобиль, трое сотрудников скорой помощи получили контузии. Кроме того, у населенного пункта Ольховатка Шахтерского муниципального округа ДНР из-за атаки ударного беспилотника пострадали дорожные рабочие.

Также на неделе под обстрелы попали объекты культуры и административные здания. Ударам подверглись здания краеведческого музея Горностаевского муниципального округа и бывшей администрации Херсонской области, там произошли возгорания, выбиты окна, повреждены стены.

Целенаправленно атакованы два действующих дома культуры в селах Тавричанка и Красный Перекоп Херсонской области, из-за чего проводить там мероприятия сейчас невозможно. В селе Константиновка Горностаевского округа дроны уничтожили здание Совета местных депутатов, оно полностью сгорело.

Кроме того, Киев продолжает реализовывать стратегию "энергоцида". В Запорожской области из-за ударов беспилотников более 60% абонентов оставались постоянно обесточенными. В Курской области отключения затронули порядка 44 тысяч потребителей.

Ранее водитель автомобиля скорой помощи погиб в результате атаки ВСУ на Запорожскую область. Инцидент произошел в районе села Малая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа. Еще три человека получили ранения. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика