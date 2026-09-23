Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За минувшую неделю в результате атак ВСУ погиб 41 мирный житель РФ, в том числе четверо детей. Еще 338 человек, среди которых 18 несовершеннолетних, получили ранения. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, удары наносились и по медицинским работникам. В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон атаковал санитарный автомобиль, трое сотрудников скорой помощи получили контузии. Кроме того, у населенного пункта Ольховатка Шахтерского муниципального округа ДНР из-за атаки ударного беспилотника пострадали дорожные рабочие.

Также на неделе под обстрелы попали объекты культуры и административные здания. Ударам подверглись здания краеведческого музея Горностаевского муниципального округа и бывшей администрации Херсонской области, там произошли возгорания, выбиты окна, повреждены стены.

Целенаправленно атакованы два действующих дома культуры в селах Тавричанка и Красный Перекоп Херсонской области, из-за чего проводить там мероприятия сейчас невозможно. В селе Константиновка Горностаевского округа дроны уничтожили здание Совета местных депутатов, оно полностью сгорело.

Кроме того, Киев продолжает реализовывать стратегию "энергоцида". В Запорожской области из-за ударов беспилотников более 60% абонентов оставались постоянно обесточенными. В Курской области отключения затронули порядка 44 тысяч потребителей.

Ранее водитель автомобиля скорой помощи погиб в результате атаки ВСУ на Запорожскую область. Инцидент произошел в районе села Малая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа. Еще три человека получили ранения. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте.