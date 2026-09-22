Московская компания стала обладателем премии "Экспортер года" в киноиндустрии

Фото: пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

На торжественной церемонии на ВДНХ объявили победителей и призеров премии "Экспортер года. Сделано в России". На нее поступило более 1,3 тысячи заявок из 76 регионов страны. Первое место в номинации "Кино, анимация" заняла московская компания "Централ Партнершип Сейлз Хаус", рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Москва комплексно поддерживает экспортеров. Им доступно множество инструментов для продвижения на мировом рынке: от грантов и участия в международных выставках до консультаций и обучающих программ. Большое внимание уделяется перспективным отраслям, таким как креативные индустрии. Сегодня на столицу приходится 70% общероссийского экспорта в этой сфере", – отметила Сергунина.

По ее словам, в прошлом году объем поставленной за рубеж продукции креативных компаний города вырос на 17%.

Премией отметили представителей и других секторов экономики – сферы информационных технологий, туризма, моды. В категории "Экспортер года. Промышленность" среди крупного бизнеса призером стала столичная компания "Полипласт", выпускающая наукоемкие химические материалы для строительства и промышленности.

Экспортный потенциал

Как сообщила Сергунина, за первую половину 2026 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы увеличился на 10,6% в сравнении с тем же периодом 2025-го. Доля столицы в ННЭ России составила 21,5%. Сегодня продукция московских производителей востребована в Белоруссии, Казахстане, Индии, Китае, Турции. Всего в списке импортеров около 150 государств.

В продвижении за рубежом предпринимателям помогает Московский экспортный центр. Он предлагает свыше 30 разных программ, включая бизнес-миссии и размещение на иностранных маркетплейсах. Спросом пользуется и профильный грант, благодаря которому организации могут получить 10% от суммы внешнеторгового контракта. Новым экспортерам и тем, кто показывает рост оборота более чем на 20%, выплачивается до 20%.

Кроме того, Москва ежегодно проводит десятки деловых поездок. На них специалисты презентуют товары и услуги потенциальным зарубежным партнерам. Календарь событий формируется с учетом пожеланий предпринимателей. Проголосовать за мероприятия 2027 года можно прямо сейчас на сайте программы Made in Moscow. При поддержке МЭЦ стенд этой программы работал на 136 выставках. Свою продукцию на нем продемонстрировали 2,5 тысячи компаний. По итогам заключено 726 контрактов на общую сумму почти 16 миллиардов рублей.

Кино, видеоигры, мода

В городе действуют программы поддержки и для представителей креативных индустрий. Среди них – проект "Издательские сезоны", конкурс "Дизайн-цех" и акселератор "Фабрика видеоигр". Активно развивается инфраструктура: уже открыты кластер медиатехнологий, Московский кластер видеоигр и анимации. Они стали частью креативного кластера – масштабного хаба, не имеющего аналогов в мире.

Весной текущего года в Бразилии организовали фестиваль московских видеоигр, охвативший как уличные локации, так и компьютерные клубы. Параллельно прошла бизнес-миссия с участием столичных компаний. В результате Агентство креативных индустрий Москвы и бразильский кластер видеоигр Brasilia Game Hub заключили соглашение о сотрудничестве, состоялось свыше 300 деловых встреч.

В конце сентября стартует седьмая Московская неделя моды. Свои коллекции на ней презентуют бренды из десятков регионов России и еще более чем 10 государств. Предыдущие сезоны объединили около тысячи отечественных и зарубежных дизайнеров. Например, по итогам шестой Недели моды общий объем обсуждаемых сделок превысил 400 миллионов рублей. Благодаря достигнутым на мероприятиях договоренностям представители города регулярно проводят показы на партнерских площадках в разных странах.

Опираясь на накопленный опыт и интерес зарубежной аудитории, в июле была запущена новая программа – "Культурный экспорт Москвы". Ее задачи – укрепление экспортного потенциала креативной экономики столицы и продвижение российской культуры.

Большое внимание столица уделяет киноотрасли. В рамках проекта "Москва – город кино" создана и постоянно дополняется экосистема для производства фильмов, сериалов и телепроектов. В структуру московского кинокластера входят Киностудия Горького, кинопарк, кинокомиссия, киноплатформа, кинозавод "Москино" и одноименная сеть кинотеатров.

В кинопарке "Москино" построены 74 натурные и интерьерные декорации, а также восемь современных павильонов. Среди самых востребованных локаций – "Москва времен конструктивизма", "Княжеские палаты", "Центр Москвы", "Портовый город".

Популярен кинопарк не только у крупнейших отечественных медиагрупп, но и у иностранных представителей индустрии. С начала года здесь побывали семь международных делегаций и отсняли сцены совместных картин с коллегами из Китая, Индии и Киргизии.

С сентября 2023-го в столице работает киноплатформа "Москино" – благодаря ей профессионалы могут подать заявки на согласование съемок и получение грантов, подобрать реквизит, найти площадки с нужным оборудованием. Она доступна на семи языках, в том числе на китайском, арабском и хинди.

В августе состоялась третья Московская международная неделя кино. Всех желающих приглашали посмотреть новинки проката, посетить встречи с известными кинодеятелями, лекции, мастер-классы. В деловой части порядка 200 отечественных и зарубежных экспертов из Индонезии, Таиланда, Бразилии и других стран обсудили важные для отрасли вопросы: внедрение новых технологий, подготовку молодых специалистов, продвижение проектов.

Ранее в "Москино" открыли новые съемочные павильоны: высота 20 и 24 метра, общая площадь – 4,6 тысячи квадратных метров. Помимо этого, появились натурные декорации: "Дворец", "Современная Москва", "Европейские города", "Рейхстаг", "Крепость" и "Сказочный город".

