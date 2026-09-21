В Москве отметили популярность городской цифровой киноплатформы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В сентябре 2023 года в столице начала работать киноплатформа "Москино". Сейчас с ее помощью можно подать заявки на согласование съемок и получение грантов, подобрать реквизит, найти площадки с нужным оборудованием, узнать об обучающих программах, записаться на экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, количество уникальных посетителей сайта уже приближается к 3 миллионам. Это представители индустрии, студенты профильных вузов, горожане и туристы.

"За 3 года цифровой платформой воспользовались более 9,5 миллиона раз. Проект продолжает развиваться, постепенно появляются новые функции. Одновременно растет посещаемость: с начала 2026 года она увеличилась почти вдвое", – рассказала Сергунина.

К разделу об отдыхе в кинопарке "Москино" с января по сентябрь обратились около 1,6 миллиона раз – на 75% больше, чем за тот же период 2025-го. Помимо информации для специалистов, в нем публикуется расписание экскурсий, мастер-классов, квестов и показов фильмов.

У кинематографистов традиционно востребована страница с описанием порядка 700 натурных площадок: парков, скверов, улиц, вокзалов, усадеб, библиотек, павильонов Киностудии Горького и кинозавода "Москино".

Кроме того, для профессионалов есть каталог с десятками тысяч единиц реквизита. Он включает современные и исторические костюмы, мебель, бутафорию, технику и прочие предметы.

На сайте представлено свыше 200 курсов от учебных учреждений. В списке направлений – сценарное мастерство, режиссура, продюсирование, операторское искусство. Платформа доступна на шести иностранных языках, в том числе на китайском, арабском и хинди.

Развитию киноотрасли уделяется большое внимание в рамках проекта "Москва – город кино". В столице создана и постоянно дополняется многофункциональная экосистема для производства фильмов, сериалов и телепроектов. В структуру московского кинокластера входят Киностудия Горького, кинопарк, кинокомиссия, киноплатформа, кинозавод "Москино" и одноименная сеть кинотеатров.

Ранее в кинопарке "Москино" открылись новые съемочные павильоны высотой 20 и 24 метра и общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров. Также появились натурные декорации – "Дворец", "Современная Москва", "Европейские города", "Рейхстаг", "Крепость" и "Сказочный город".

