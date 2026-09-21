Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 11:11

Культура

В Москве отметили популярность городской цифровой киноплатформы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В сентябре 2023 года в столице начала работать киноплатформа "Москино". Сейчас с ее помощью можно подать заявки на согласование съемок и получение грантов, подобрать реквизит, найти площадки с нужным оборудованием, узнать об обучающих программах, записаться на экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, количество уникальных посетителей сайта уже приближается к 3 миллионам. Это представители индустрии, студенты профильных вузов, горожане и туристы.

"За 3 года цифровой платформой воспользовались более 9,5 миллиона раз. Проект продолжает развиваться, постепенно появляются новые функции. Одновременно растет посещаемость: с начала 2026 года она увеличилась почти вдвое", – рассказала Сергунина.

К разделу об отдыхе в кинопарке "Москино" с января по сентябрь обратились около 1,6 миллиона раз – на 75% больше, чем за тот же период 2025-го. Помимо информации для специалистов, в нем публикуется расписание экскурсий, мастер-классов, квестов и показов фильмов.

У кинематографистов традиционно востребована страница с описанием порядка 700 натурных площадок: парков, скверов, улиц, вокзалов, усадеб, библиотек, павильонов Киностудии Горького и кинозавода "Москино".

Кроме того, для профессионалов есть каталог с десятками тысяч единиц реквизита. Он включает современные и исторические костюмы, мебель, бутафорию, технику и прочие предметы.

На сайте представлено свыше 200 курсов от учебных учреждений. В списке направлений – сценарное мастерство, режиссура, продюсирование, операторское искусство. Платформа доступна на шести иностранных языках, в том числе на китайском, арабском и хинди.

Развитию киноотрасли уделяется большое внимание в рамках проекта "Москва – город кино". В столице создана и постоянно дополняется многофункциональная экосистема для производства фильмов, сериалов и телепроектов. В структуру московского кинокластера входят Киностудия Горького, кинопарк, кинокомиссия, киноплатформа, кинозавод "Москино" и одноименная сеть кинотеатров.

Ранее в кинопарке "Москино" открылись новые съемочные павильоны высотой 20 и 24 метра и общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров. Также появились натурные декорации – "Дворец", "Современная Москва", "Европейские города", "Рейхстаг", "Крепость" и "Сказочный город".

"Новости дня": бесплатная экскурсия в хранилище фильмофонда "Москино" пройдет в Печатниках

Читайте также


культуратехнологиигород

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика