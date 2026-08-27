Сергей Собянин рассказал о новых пространствах кинопарка "Москино"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли новые площадки для съемок в кинопарке "Москино".

"По поручению президента России мы развиваем индустрию российского кино. Москва становится реальным центром съемок российского кино – и не только российского, но и международных проектов. Одно из таких направлений – это развитие "Москино", – отметил градоначальник.

Он добавил, что это одна из крупнейших в мире натурных площадок, на которых построено около 80 городов в натуре. В этом году завершилось строительство третьей очереди кинопарка, а количество съемок по сравнению с прошлым годом выросло почти в два раза.

По его словам, "Москино" также становится туристическим центром. Ожидается, что в 2026 году площадку посетят около миллиона человек.

Собянин поблагодарил Голикову, правительство РФ и администрацию президента за поддержку. Он подчеркнул, что без них этот проект, который "пойдет на пользу для российского кино", не состоялся бы.

Вместе с тем мэр Москвы поздравил присутствующих на площадке представителей киноиндустрии с Днем российского кино, который отмечается 27 августа.

"Поздравляю режиссеров, сценаристов, продюсеров, артистов. Они делают большую работу, большое дело, и мы все их поклонники. Спасибо им большое за то, что они делают", – сказал Собянин.

Голикова, в свою очередь, добавила, что за последние 3 года доля зрителей, которые смотрят российское кино, увеличилась до 79%. По состоянию на настоящий день количество зрителей, которые посмотрели российское кино, составляет 66 миллионов человек, а за последние годы эта цифра достигала по 100 миллионов человек ежегодно.

"Мы прирастаем, потому что коллеги производят качественную продукцию, в том числе благодаря той инфраструктуре, на которой мы сегодня находимся. Потому что мы видим, что это огромная экосистема, которая вместила в себя и средневековые города, и современную Москву, и восточные базары, и военные объекты", – указала она.

По ее словам, в кинопарке представлено все, что позволяет доступно и качественно снимать российское кино, приглашать гостей из зарубежья, а также создавать новые рабочие места, новые пространства. Например, пространства для детей и семей, которые могут провести там свободное время.

Она также выразила благодарность мэру столицы и команде правительства Москвы за возможности, созданные в городе для производства российского кино.

"Эта коллаборация федеральных и региональных властей и наших кинопроизводителей действительно дает возможность снимать хорошее, качественное кино", – уточнила Голикова.

Кроме того, мэр Москвы и зампредседателя правительства РФ пообщались с деятелями киноиндустрии, которые работают на съемочных площадках. Как рассказал гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, он только завершил в кинопарке съемку одного из своих проектов.

"Я в восторге от того, что здесь сделано. И огромная благодарность Сергею Семеновичу за то, что вы создали это. Тут и гостиницы есть, чтобы жить. Тут все устроено для того, чтобы можно было снимать именно качественное кино", – подчеркнул Шахназаров.

Также мнением поделился народный артист России Евгений Миронов, исполняющий главную роль в сериале, который снимается в декорациях кинопарка. По его словам, созданные в "Москино" условия позволяют снизить затраты на кинопроизводство.

Генеральный директор "Первого канала", режиссер Константин Эрнст, в свою очередь, поблагодарил столичное и федеральное правительства за создание "коллективными усилиями" условий для производства отличных картин.

"А Москва, кроме этого, радует и российское кино, и телезрителей. Телезрителей – продукцией, которую мы здесь производим, и возможностью посетить это, стать участником, потрогать это все руками. Раньше ни одна российская студия не предоставляла такой возможности. А в ближайшее время это станет одним из самых притягательных аттракционов для туристов, посещающих Москву", – отметил Эрнст.

В конце прошлого года в кинопарке заработал "Конный комплекс. Исторический манеж" общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. Он организован по классической схеме бегового ипподрома. Также в числе новых пространств кинопарка – "Каретный двор. Экипажи в кадре", где собрано свыше 30 подлинных и искусно восстановленных экипажей из разных стран и эпох.

В 2026 году инфраструктура кинопарка пополнилась двумя новыми съемочными павильонами – 20 и 24 метра высотой, совокупной площадью 4,6 тысячи квадратных метров, с гримерными и всем необходимым для работы съемочных групп. Вместе с тем открылись новые натурные декорации, в том числе "Дворец". Декорация расположена на территории локации "Поле боя", что позволяет использовать ее в съемках батальных сцен с применением пиротехники.

Кроме того, появились декорация "Современная Москва", "Европейские города", "Рейхстаг", "Крепость" и "Сказочный город". Каждая локация используется разными киностудиями. Забронировать локацию можно онлайн через Московскую киноплатформу.

Также в текущем году в кинопарке возвели гостиничный комплекс "Резиденция кино". Он выполнен в стиле английского средневекового замка. Рядом с комплексом расположена прогулочная зона, для туристов и экскурсантов – рестораны и фестивальные площадки.

Ранее сообщалось, что с 26 по 28 августа в "Москино" пройдут иммерсивные экскурсии "За кадром и в кадре". Посетители увидят репетиции актеров и каскадеров, работу режиссеров и постановку сцен. Кроме того, в некоторых эпизодах даже удастся принять участие.