Движение было перекрыто на ряде улиц в ЗАО в районе МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На ряде улиц в Западном административном округе (ЗАО) Москвы в районе МКАД было ограничено движение. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В частности, корректировки вводились на Сколковском шоссе в обоих направлениях, а также на съездах с улицы Горбунова и Молодогвардейской улицы, с Можайского шоссе и с улицы Академика Чазова на внутреннюю сторону МКАД.

Кроме того, проехать не было возможности по Озерной улице в направлении области, Боровскому шоссе в направлении центра и проспекту Генерала Дорохова в сторону области.

Ранее также были перекрыты 4 из 5 полос на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе. Ограничения коснулись и самого шоссе – для водителей были недоступны 3 из 4 полос возле Ракитки по направлению в центр.