Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 18:19

Транспорт

Движение было перекрыто на ряде улиц в ЗАО в районе МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На ряде улиц в Западном административном округе (ЗАО) Москвы в районе МКАД было ограничено движение. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В частности, корректировки вводились на Сколковском шоссе в обоих направлениях, а также на съездах с улицы Горбунова и Молодогвардейской улицы, с Можайского шоссе и с улицы Академика Чазова на внутреннюю сторону МКАД.

Кроме того, проехать не было возможности по Озерной улице в направлении области, Боровскому шоссе в направлении центра и проспекту Генерала Дорохова в сторону области.

Ранее также были перекрыты 4 из 5 полос на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе. Ограничения коснулись и самого шоссе – для водителей были недоступны 3 из 4 полос возле Ракитки по направлению в центр.

Читайте также


транспортперекрытиягород

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика