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27 августа, 17:42

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BP: 82-летняя жительница Таиланда стала звездой TikTok благодаря игре в Roblox

82-летняя жительница Таиланда стала звездой TikTok благодаря игре в Roblox

Фото: tiktok.com/leksisamon

82-летняя жительница Таиланда Сисамон Лек Кепвай начала играть в Roblox и стала звездой TikTok. На ее канал Leksisamon подписаны 400 тысяч человек, а публикации набрали более 5 миллионов лайков, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bangkok Post (BP).

До переезда в Бангкок Лек вместе с дочерью управляла семейным рестораном: готовила еду и кофе, общалась с посетителями. На новом месте женщина большую часть времени проводила дома и скучала по прежней жизни.

"Здесь я не видела людей, только дома", – поделилась она.

Однажды внук Лек, 27-летний Пансун Сритубтим, заметил, что бабушка сидит дома и смотрит телевизор. Он предложил ей сфотографироваться в стиле поколения Z и разместил снимки в TikTok. Уже на следующий день ролики собрали десятки тысяч просмотров.

После этого Пансун решил показать подписчикам, как его бабушка играет в Roblox. Игра помогла Лек справиться с одиночеством – она начала общаться с другими игроками, в том числе с детьми.

"У меня появился кто-то, с кем можно поговорить. Наши разговоры приятны", – сказала она.

Освоить компьютер и видеоигры Лек было непросто. Сначала внук запускал компьютер за нее, а затем женщина постепенно научилась пользоваться им сама. Больше всего ей понравилась игра 99 Nights in the Forest. По словам Лек, она провела в ней более 500 ночей, хотя на освоение игры ушло много времени.

Популярность бабушки-геймера вышла за пределы TikTok. Дети из жилого комплекса после школы начали приходить к ней домой, чтобы поиграть вместе. По словам Пансуна, игры помогли Лек не только справиться с тоской по дому, но и лучше понять младшее поколение.

По его мнению, часто проблемы в обществе возникают из-за непонимания между людьми разных возрастов. Видеоигры, в свою очередь, могут стать средством, которое поможет им лучше понять друг друга.

Ранее в социальных сетях прославилась китайская супружеская пара, имеющая невероятное сходство. Из-за этого пользователи даже начали высказывать предположения о том, что они могут быть давно потерянными близнецами.

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