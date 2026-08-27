Экономист Разуваев: курс доллара может вырасти до 100 рублей до конца года

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До конца года курс доллара может вырасти до 100 рублей, что связано с повышенным спросом на валюту со стороны населения. Об этом News.ru заявил финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев.

По словам эксперта, курс доллара "точно не понизится, потому что покрывать дефицит бюджета за счет девальвации – это старая российская забава". Слабый рубль для бюджета выгоднее.

"В последнюю неделю куча финансовых компаний и аналитиков сказали, что рубль на конец года будет намного дешевле. Люди прочитали и сказали: "Доллар будет по 100, а сейчас он только 83!" Толпа прибежала и покупает, поэтому валюта и растет, и я согласен с этим прогнозом", – добавил Разуваев.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее тоже предполагал, что курс доллара к концу года может составить 95–100 рублей. При этом официальный прогноз кредитной организации составляет 85–90 рублей.

27 августа расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 86 рублей. Это произошло впервые с 20 марта. Курс евро превысил отметку в 100 рублей впервые с 19 марта.

