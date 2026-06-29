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29 июня, 13:03

Экономика

ЦБ в восемь раз сократит продажи валюты без учета бюджетного правила

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России сократит объем ежедневных продаж иностранной валюты на внутреннем рынке почти в восемь раз – до 0,58 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Мера начнет действовать с июля. При этом отмечается, что указанный объем на второе полугодие носит ориентировочный характер и отражает только ранее проведенные инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России будет ежемесячно корректировать объем операций с учетом сделок министерства финансов с валютой и золотом по бюджетному правилу. Это позволит поддержать баланс на внутреннем рынке.

В ЦБ также отметили, что в 2025 году средства ФНБ на покрытие дефицита бюджета вне бюджетного правила использованы не были. К концу года регулятор планирует опубликовать параметры корректировки валютных операций на первое полугодие 2027 года.

Ранее сообщалось, что россияне в мае сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей. Из-за этого совокупный объем средств населения в кредитных организациях сократился до 67,6 триллиона рублей.

До этого крупные снятия фиксировались в январе и марте. При этом остатки средств в основном уменьшились на текущих счетах, с них сняли около 0,3 триллиона рублей.

"Деньги 24": Банк России сократит продажи валюты почти в 8 раз

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