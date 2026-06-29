За май россияне обналичили полтриллиона рублей

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Россияне в мае сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

В результате совокупный объем средств населения в кредитных организациях к концу месяца сократился до 67,6 триллиона рублей.

Отмечается, что это уже третий месяц в 2026 году, когда граждане забирали средства из банков. До этого крупные снятия фиксировались в январе (на 950 миллиардов рублей) и марте (на 10 миллиардов рублей).

При этом остатки средств в основном уменьшились на текущих счетах, с них сняли около 0,3 триллиона рублей. Объем средств на срочных вкладах также снизился, но в меньшей степени – примерно на 0,2 триллиона рублей.

Ранее Владимир Путин подписал закон, ограничивающий общее количество банковских карт у одного человека до 20 штук. Также документ вводит период охлаждения: после того как клиент подтвердил перевод, банк вправе не исполнять его в течение шести часов при получении сведений о подозрительной операции.

