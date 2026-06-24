Аналитик Котилевец: внесение от 5 млн руб за месяц может вызвать вопросы у банка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Банки каждый день проводят анализ транзакций клиентов. Если они видят подозрительную активность, то могут приостановить операции, запросить документы о происхождении средств и даже изменить статус клиента на высокорисковый. Такое заявление в беседе с RT сделал старший преподаватель кафедры КБ-14 "Цифровые технологии обработки данных" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

Главное, что может насторожить специалистов, – это несоответствие суммы обычным переводам пользователей. Центробанк России выделил три конкретные схемы, которые привлекут внимание финансовой организации.

"Первая – это внесение от 5 миллионов рублей наличными в течение 30 дней при условии, что такие пополнения составляют не менее 70% от всех поступлений на ваш счет, и если затем в течение 10 дней за границу уходит не менее 70% от внесенной суммы", – рассказал Котилевец.

Вторая – это когда клиент пополняет счет на сумму от 100 тысяч рублей по крайней мере 10 раз за месяц, а потом быстро выводит эти деньги за границу. Третья – переводы на сумму от 5 миллионов рублей без открытия счета за 30 дней в адрес юридических лиц или ИП. Особенно настораживает, если компания имеет связь с иностранными контрагентами.

Однако эксперт уточнил, что даже суммы сильно ниже этих порогов могут привлечь внимание и потребовать проверки. Например, если ежемесячный доход человека около 50 тысяч рублей, а он кладет на счет 1 миллион рублей, то сотрудник банка задаст вопрос.

Также подозрительно будет, если клиент никогда не пользовался наличными, но в какой-то момент начинает заносить большие суммы. Кроме того, настораживает и внесение денег на операции, которые не характерны для человека. Например, странным может показаться покупка слитков сразу же после пополнения счета.

Котилевец добавил, что пополнение счета третьими лицами, с которыми нет родственной связи, тоже выглядит подозрительно. По его словам, клиенту важно быть готовым подтвердить происхождение средств.

"Подойдут справка 2-НДФЛ, договор купли-продажи квартиры или машины, свидетельство о наследстве или иные документы, доказывающие законность средств", – уточнил он.

Если банк имеет документально подтвержденные сведения об источниках доходов и финансовом положении человека, то никаких проблем не будет.

"Но если операция вызывает вопросы, банк может не только запросить документы, но и сообщить о ней в Росфинмониторинг", – заключил специалист.

Ранее в Центробанке сообщили о приросте с начала 2026 года денежных средств в России. Доля наличных в денежной массе составляет 14,4%. Это на 0,4% больше, чем в 2025-м.

